Сборные
Сегодня 21:56
 

Гол Беллингема решил исход матча Казахстан - Англия

  Комментарии

©КФФ

Сборная Казахстана уступила команде Англии в матче отбора на молодежный Евро-2027, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы D состоялась в Актобе и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

На 18-й минуте англичане открыли счет благодаря голу Итана Нванери, а на 23-й отличился капитан сборной Англии является Джоб Беллингем - младший брат звезды "Реала" Джудда Беллингема.

Напомним, в первом туре сборная Казахстана обыграла на своем поле команду Андорры (1:0). 

Помимо Казахстана, Англии и Андорры в группе выступает команды Ирландии, Словакии и Молдовы.

В следующем туре 9 октября сборная Казахстана сыграет на выезде с Андоррой.

Живи спортом!