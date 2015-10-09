Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
"Не угадал". Известный тренер объяснил провал Казахстана в игре с Бельгией

  Комментарии

"Не угадал". Известный тренер объяснил провал Казахстана в игре с Бельгией ©КФФ

Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов в интервью "Чемпионату" высказался о разгромном поражении национальной сборной в отборочном матче ЧМ-2026 против Бельгии. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу бельгийцев, сообщают Vesti.kz.

"Не ожидал, что сборная Казахстана проиграет Бельгии с таким счётом, тем более что начало матча не предвещало такого разгрома. Была интересная игра, пара хороших ходов и опасный удар Самородова.

Уже перед перерывом мы получили два в "раздевалку" - Бельгия провела очень интересные комбинации. Мне кажется, что тренерский штаб не угадал с подготовкой, потому что во втором тайме все футболисты сборной Казахстана остановились, и сразу пошли пропущенные голы", - сказал Черепанов.

Отметим, что после игры главный тренер Али Алиев объявил об уходе со своего поста.

Следующую игру в квалификации Казахстан проведёт на своём поле против Лихтенштейна 10 октября.

