Шестью голами завершился матч Бельгия - Казахстан в отборе к ЧМ-2026

Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение в квалификации чемпионата мира-2026. В Брюсселе подопечные Али Алиева уступили команде Бельгии со счётом 0:6, передают Vesti.kz.

Счёт в матче был открыт лишь на 42-й минуте — капитан бельгийцев Кевин Де Брюйне точно пробил из пределов штрафной. Уже через две минуты преимущество хозяев удвоил вингер "Манчестер Сити" Жереми Доку.

После перерыва Бельгия продолжила давление: на 51-й минуте отличился полузащитник шотландского "Рейнджерса" Николас Раскин, а на 60-й Доку оформил дубль, доведя счёт до разгромного. На 84-й минуте Де Брюйне оформил дубль, сделав счёт ещё более крупным - 5:0. Однако бельгийцы не остановились — уже на 87-й минуте защитник "Лилля" Томас Мёнье забил шестой мяч, окончательно закрепив разгром.

Таким образом, сборная Казахстана после пяти сыгранных матчей остаётся с тремя очками и занимает четвёртое место в группе J. Бельгийцы, в свою очередь, набрав 10 очков, догнали Уэльс и продолжают борьбу за лидерство, уступая Северной Македонии всего одно очко.

Турнирная таблица группы J:

Северная Македония — 11 очков (5 матчей)

Бельгия — 10 очков (4 матча)

Уэльс — 10 очков (3 матча)

Казахстан — 3 очка (5 матчей)

Лихтенштейн — 0 очков (5 матчей)

Сборная Казахстана с разгрома стартовала на международном турнире