Как и Казахстан: Турция проиграла Испании 0:6 в отборе ЧМ-2026

Сборная Турции по футболу потерпела крупное поражение от Испании в отборочном цикле чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Конья Бююкшехир" завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей. Голы забили Педри (6-я, 62-я минуты), Микель Мерино (22-я, 45+1-я, 57-я) и Ферран Торрес (53-я).

Испанцы одержали вторую победу подряд и с шестью очками возглавляют турнирную таблицу. Турция же потерпела первое поражение и с тремя очками занимает третье место.

11 октября состоятся матчи Испания – Грузия и Болгария – Турция.

Группа Е

1.Испания — 6 очков (2 матча)

2. Грузия — 3 очка (2 матча)

3. Турция — 3 очка (2 матча)

4. Болгария — 0 (2 матча)

Напомним, сборная Казахстана с аналогичным счётом уступила на выезде Бельгии. После этого главный тренер Али Алиев заявил об уходе со своего поста.