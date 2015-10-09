Названы худшие игроки сборной Казахстана в матче с Бельгией

Два футболиста сборной Казахстана получили самые низкие оценки за матч с Бельгией в 6-м туре отборочного цикла чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Встреча группы J в Брюсселе завершилась со счётом 6:0 в пользу бельгийской команды.

Самые низкие оценки от сайта Flashscore получили Рамазан Оразов и Дамир Касабулат — по 5.1 балла. Самым высоким рейтингом отметили вратаря Мухаммеджана Сейсена — 7.1.

Отметим, что после игры главный тренер Али Алиев объявил об уходе со своего поста.

Следующую игру в квалификации Казахстан проведёт на своём поле против Лихтенштейна 10 октября.

Группа J

1. Северная Македония — 11 очков (5 матчей)

2. Бельгия — 10 очков (4 матча)

3. Уэльс — 10 очков (5 матчей)

4. Казахстан — 3 очка (5 матчей)

5. Лихтенштейн — 0 очков (5 матчей)

Как и Казахстан: Турция проиграла Испании 0:6 в отборе ЧМ-2026