Озвучены два кандидата на пост тренера сборной Казахстана после отставки Алиева

Российский журналист Александр Троицкий отреагировал на поражение сборной Казахстана по футболу от команды Бельгии в отборочном цикле чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Встреча 6-го тура прошла в Брюсселе и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев. После игры главный тренер гостей Али Алиев заявил о своей отставке.

"Что и следовало ожидать. После 0:6 от Бельгии Алиев подал в отставку. Как я и писал, ждём иностранца. В приоритете Вайсс. В заначке Стоилов", - написал он в своём телеграм-канале.

Алиев официально был назначен главным тренером национальной команды в мае, сменив на этом посту россиянина Станислава Черчесова.

Следующую игру в квалификации казахстанцы проведут на своём поле с Лихтенштейном 10 октября.

Группа J

1. Северная Македония – 11 очков (5 матчей)

2. Бельгия – 10 очков (4 матча)

3. Уэльс – 10 очков (5 матчей)

4. Казахстан – 3 очка (5 матчей)

5. Лихтенштейн – 0 очков (5 матчей)

