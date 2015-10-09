Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Озвучены два кандидата на пост тренера сборной Казахстана после отставки Алиева

Российский журналист Александр Троицкий отреагировал на поражение сборной Казахстана по футболу от команды Бельгии в отборочном цикле чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Встреча 6-го тура прошла в Брюсселе и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев. После игры главный тренер гостей Али Алиев заявил о своей отставке.

"Что и следовало ожидать. После 0:6 от Бельгии Алиев подал в отставку.

Как я и писал, ждём иностранца. В приоритете Вайсс. В заначке Стоилов", - написал он в своём телеграм-канале.

Алиев официально был назначен главным тренером национальной команды в мае, сменив на этом посту россиянина Станислава Черчесова.

Следующую игру в квалификации казахстанцы проведут на своём поле с Лихтенштейном 10 октября.

Группа J

1. Северная Македония – 11 очков (5 матчей)
2. Бельгия – 10 очков (4 матча)
3. Уэльс – 10 очков (5 матчей)
4. Казахстан – 3 очка (5 матчей)
5. Лихтенштейн – 0 очков (5 матчей)

Ранее были названы худшие игроки сборной Казахстана в матче с Бельгией.

