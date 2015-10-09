Стало известно, когда примут решение по главному тренеру сборной Казахстана

Министр туризма и спорта страны Ербол Мырзабосынов высказался о поражении сборной Казахстана по футболу от команды Бельгии в отборочном цикле чемпионата мира-2026, а также об отставке с поста главного тренера Али Алиева, передают Vesi.kz.

Подопечные Алиева проиграли в Брюсселе со счётом 0:6, после игры он заявил о своём уходе из команды.

"По итогам безрезультативных игр, он уже подал в отставку, решение будет принимать исполком Федерации 12 сентября", - отметил Мырзабосынов.

- Есть решение по новому тренеру?

"Пока нет, это будет комплексный подход, потому что не только зависит от тренера, от всей команды: выставлять KPI клубам, то есть основная задача теперь выставить системный подход в развитии детского футбола и спорта в общем, достижения".

- Есть вероятность, что наша сборная останется без тренера в отборочных матчах ЧМ?

"Нет, конечно, совместно с Федерацией мы будем принимать решение быстро".

- А как вы оцениваете игру?

"Да, конечно, Бельгия команда высокого уровня, вы знаете, она входит в топ-5 мирового уровня, где игроки стоят около 500 миллионов в сравнении с нашими игроками, которые стоят 10-15 миллионов. Это сложно, конечно, это не одного дня задача, нужна системная инфраструктурная работа, с новыми методиками. То есть нам надо взрастить новое поколение".

Ранее были названы два кандидата на пост главного тренера сборной Казахстана после отставки Алиева, а также худшие игроки национальной команды в матче с Бельгией.

