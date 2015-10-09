В федерации сделали заявление об отставке Алиева после 0:6 от Бельгии

Президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров прокомментировал поражение национальной команды от Бельгии в отборочном цикле чемпионата Европы, передают Vesti.kz.

Встреча 6-го тура прошла в Брюсселе и завершилась со счётом 6:0 в пользу бельгийской команды.

"Не соглашусь, что Бельгия не топ-команда. Бельгия - это сложный соперник. Сильный состав. Моя ответственность заключается в том, чтобы развивать системный футбол. У нас на протяжении многих лет стоял вопрос развития инфраструктуры, и я в первую очередь ответственный за развитие инфраструктуры", - приводит слова Омарова Tengri Sport.

Также Марат Омаров отреагировал на заявление Али Алиева об отставке.

"Вчера он озвучил, что подает в отставку. По спортивной части будет принято решение. К сожалению, да. Так случилось, игра была сложная. Тренерская чехарда не пойдет на пользу команде. Но кадровые решения мы должны принимать. По моей части мы будем дальше продолжать системно развивать футбол. Вчера мы увидели, что наш самый большой барьер - это инфраструктура", - дополнил президент КФФ.

По Алиеву Марат Омаров заявил, что специалист проводил работу по омоложению состава команды, однако результаты оставляют желать лучшего.

Также президент КФФ отметил, что новых кандидатов на место главного тренера сейчас нет.

Хотя ранее были озвучены имена двух кандидатов после отставки Алиева, а также названы худшие игроки сборной Казахстана в матче с Бельгией.

Стало известно, когда примут решение по главному тренеру сборной Казахстана