Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 10:45
 

Де Брюйне сотворил историю и оценил разгром над Казахстаном

  Комментарии

Поделиться
Де Брюйне сотворил историю и оценил разгром над Казахстаном Кевин де Брюйне в матче с Казахстаном. Фото: x.com/BelRedDevils©

Полузащитник сборной Бельгии по футболу Кевин де Брюйне прокомментировал победу над командой Казахстана в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

Поделиться

Полузащитник сборной Бельгии по футболу Кевин де Брюйне прокомментировал победу над командой Казахстана в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

Встреча группы J прошла в Брюсселе и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев. В этой игре де Брюйне оформил дубль, а также записал на свой счёт ассист.

Де Брюйне обошёл Азара и сотворил историю

Таким образом, игрок "Наполи" вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Бельгии, доведя свой счёт голов до 34.

Де Брюйне обошёл Эдена Азара (33) и уступает только Ромелу Лукаку, который является абсолютным рекордсменом бельгийцев с 89 забитыми мячами.

Де Брюйне оценил победу Бельгии над Казахстаном

Лидер "красных дьяволов" остался доволен игрой и результатом.

"Мы хорошо сыграли сегодня. С самого начала матча мы высоко прессинговали, создавали моменты. Забили много голов. Конечно, два гола до перерыва помогли нам, но и второй тайм был хорош. В этом матче нет отрицательных моментов. Хотя, конечно, всегда можно сыграть лучше — как всей команде, так и индивидуально", - цитирует де Брюйне RTBF.be.

Турнирная таблица группы J

  1. Северная Македония – 11 очков (5 матчей)
  2. Бельгия – 10 очков (4 матча)
  3. Уэльс – 10 очков (5 матчей)
  4. Казахстан – 3 очка (5 матчей)
  5. Лихтенштейн – 0 очков (5 матчей)
Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Франция   •   Групповой этап, мужчины
9 сентября 23:45   •   не начат
Франция
Франция
- : -
Исландия
Исландия
Кто победит в основное время?
Франция
Ничья
Исландия
Проголосовало 63 человек

Реклама

Живи спортом!