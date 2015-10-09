Мбаппе "испугался" конкурента и попросил "Реал" продать его

Будущее Эндрика Фелипе в "Реале" оказалось под вопросом. По данным Madrid Barcelona, мадридский клуб может рассмотреть продажу молодого футболиста в начале 2026 года, передают Vesti.kz.

Ключевой интерес проявляет мюнхенская "Бавария". Немецкий клуб уже ищет преемника Харри Кейну и видит в Эндрике идеального кандидата — молодого, голодного до трофеев и способного закрыть позицию форварда минимум на десятилетие.

Ситуацию внутри "Реала" подогревает Килиан Мбаппе. Француз, ставший лидером проекта, дал понять руководству, что конкуренция в атаке чрезмерная, и именно продажа Эндрика могла бы решить этот вопрос.

Te amo Brasil vamos juntos sempre!!🇧🇷🫱🏾 pic.twitter.com/J1WdHz2ADv — Endrick (@Endrick) June 9, 2024

Мбаппе признался, в какие клубы мог перейти вместо ПСЖ

Напомним, что в прошлом сезоне Эндрик провел 37 матчей, забил семь голов и сделал одну результативную передачу, а этим летом получил девятый номер.