Сборная Бельгии по футболу уверенно провела сентябрьские матчи отбора чемпионата мира-2026. Подопечные Руди Гарсии набрали максимум очков — шесть из шести возможных, забили 12 мячей и не пропустили ни одного, передают Vesti.kz.

После победы над Лихтенштейном (6:0) бельгийцы в Брюсселе разгромили Казахстан с тем же счётом.

Французский наставник остался доволен итогами:

"Мы добились двух крупных побед и сохранили ворота в неприкосновенности. Команда не сбавляла обороты и показала стабильный уровень в обоих матчах. Все игроки внесли вклад, и те, кто был вызван на этот сбор, явно заработали очки", — приводит слова Гарсии Le Soir.

Отдельно он отметил игру Кевина Де Брюйне:

"Кевин — игрок высочайшего уровня, один из наших лидеров. Он показал пример остальным".

Наставник также похвалил Шарля Де Кетеларе, который впервые сыграл в центре атаки:

"Он оправдал ожидания. Единственное, чего не хватило — забитого гола, но его вклад в игру огромен".

Гарсия подчеркнул, что доверяет и другому форварду, Лоису Опенде, которому предстоит конкурировать за место в "Ювентусе".

Особое внимание вызвало присутствие на трибунах Ромелу Лукаку, Амаду Онаны, Яна Вертонгена и Энцо Шифо. "В единстве — сила", — отметил тренер, добавив, что команда стремится попасть на чемпионат мира.

В отличие от Гарсии, главный тренер сборной Казахстана Али Алиев после разгрома 0:6 объявил о своей отставке.

Группа J

1. Северная Македония – 11 очков (5 матчей)

2. Бельгия – 10 очков (4 матча)

3. Уэльс – 10 очков (5 матчей)

4. Казахстан – 3 очка (5 матчей)

5. Лихтенштейн – 0 очков (5 матчей)

Следующую игру в текущей квалификации Казахстан проведёт на своем поле с Лихтенштейном 10 октября.