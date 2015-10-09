Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 07:59
 

Казахский боксер выйдет против "наследника Джалолова" за финал ЧМ-2025

  Комментарии

Поделиться
Казахский боксер выйдет против "наследника Джалолова" за финал ЧМ-2025 Жахонгир Закиров, ©Boxing Uzbekistan

Боксер из Узбекистана Джахонгир Зокиров вышел в 1/2 финала на чемпионате мира в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Боксер из Узбекистана Джахонгир Зокиров вышел в 1/2 финала на чемпионате мира в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала в весовой категории свыше 90 килограммов Зокиров, которого называют наследником известного боксера из Узбекистана Баходира Джалолова выиграл у норвежца Омара Шины (5:0).

За выход в финал он сразится с этническим казахом из Китая Данабиеке Байкевузи (Данабек Байгазы), который в 1/4 финала оказался сильнее итальянца Диего Ленци (4:1). Их бой намечен на 12 сентября.

Кроме того, в этой весовой категории представлен казахстанский боксер Айбек Оралбай, победивший в 1/4 финала хорвата Луку Пратлячича (5:0).

В 1/2 финала Оралбай сойдется с кубинцем Хулио Сесаром Ла Крусом.

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
13 сентября 16:30   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
(Ноттингем)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Ноттингем Форест
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!