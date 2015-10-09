Тяжеловес из Казахстана прибыл в Лас-Вегас на бой в карде Канело

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (15-0, 14 КО) прибыл в Лас-Вегас, где выступит на вечере бокса против американца Джермейна Франклина-младшего (23-2, 15 КО), сообщают Vesti.kz.

Поединок пройдёт 13 сентября. Главным же событием вечера бокса от суперинвестора Турки Аль аш-Шейха и президента президента UFC даны Уайта станет долгожданное противостояние мексиканца Сауля Канело Альвареса (63-2-2, 39 КО) и непобеждённого американца Терренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

Дычко в сторис своего Instagram опубликовал фотографию с Аль аш-Шейхом и другими участниками вечера бокса.

Скриншот: instagram.com/ivandychko©