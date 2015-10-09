Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 02:24
 

Оралбай устроил разгром на чемпионате мира по боксу

  Комментарии (1)

Поделиться
Оралбай устроил разгром на чемпионате мира по боксу ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанец Айбек Оралбай вышел в 1/4 финала на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться
1

Казахстанец Айбек Оралбай вышел в 1/4 финала на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

Он стартовал с 1/8 финала, в весе свыше 90 килограммов, поединком против Мюджахита Ильяса из Турции.

Все три раунда прошли под диктовку казахстанца и завершились его победой единогласным решением судей. 

В 1/4 финала Оралбай сойдется с хорватом Лукой Пратльячичем.

Напомним, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир продлится с 4 по 14 сентября.

Чемпионат мира World Boxing по боксу 2025   •   Англия, Ливерпуль   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Оралбай
Ничья
Туохэтаэрбеке
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!