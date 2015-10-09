Первая битва за медаль. Прямая трансляция боёв Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

Сегодня, 9 августа, в рамках шестого дня чемпионата мира по боксу-2025, который проходит в Ливерпуле (Англия), на ринг выйдут сразу девять казахстанцев, передают Vesti.kz.

Первую медаль для Казахстана сегодня может завоевать Наталья Богданова, которая в 1/4-й встретится с представительницей Турции Семой Чалышкан. Бой пройдёт в весовой категории до 70 килограммов. Победитель противостояния выйдет в полуфинал и гарантирует себе как минимум бронзовую медаль соревнований.

Дневная сессия (начало в 16:00 по времени Астаны):

Женщины, до 51 кг, 1/8 финала. Алуа Балкибекова — Гаюн Мун (Южная Корея)

Женщины, до 60 кг, 1/8 финала. Виктория Графеева — Люси Кингс-Уитли (Англия)

Мужчины, до 50 кг, 1/8 финала. Махмуд Сабырхан — Башким Бажоку (Косово)

Мужчины, до 80 кг, 1/8 финала. Нурбек Оралбай — Тохтарбек Танатхан (Китай)

Вечерняя сессия (начало в 22:00)

Женщины, до 48 кг, 1/8 финала. Назым Кызайбай — Лила Зелецкий (Венгрия)

Мужчины, до 50 кг, 1/8 финала. Санжар Ташкенбай — Хутхайха Эшиш (Иордания)

Мужчины, до 85 кг, 1/8 финала. Бекзат Нурдаулетов — Георгий Кушиташвили (Грузия)

Женщины, до 70 кг, 1/4 финала. Наталья Богданова — Сема Чалышкан (Турция)

Мужчины, до 85 кг, 1/8 финала. Ертуган Зейнулинов — Патрис Мугалзай (Англия)

Все поединки в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция также доступна на официальном сайте телеканала.

Напомним, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир продлится с 4 по 14 сентября.