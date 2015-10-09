Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 09:30
 

Казахстан лишили фаворита на ЧМ-2025 по боксу? Эксперт сделал заявление

  Комментарии

Поделиться
Казахстан лишили фаворита на ЧМ-2025 по боксу? Эксперт сделал заявление Сабыржан Аккалыков. ©KBF

Казахстанский журналист Аян Толеген высказался о поражении Сабыржана Аккалыкова в стартовом поединке чемпионата мира-2025 по боксу, который проходит в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский журналист Аян Толеген высказался о поражении Сабыржана Аккалыкова в стартовом поединке чемпионата мира-2025 по боксу, который проходит в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

Напомним, накануне казахстанец провёл дебютную встречу в весовой категории до 75 килограммов против украинца Павла Иллюши. По итогам боя Аккалыков уступил раздельным решением судей - 3:2.

"Очень жаль что так вышло. Честно, для меня лично этот парень был тайным фаворитом чемпионата. Как-будто сам на себя не был похож. Мы то помним его бои с Кубка мира в Астане", — написал Толеген в своём Telegram-канале.

Напомним, на прошедшем в текущем году Кубке мира World Boxing в Астане Аккалыков стал лучшим в своей весовой категории, завоевав золотую медаль. Стоит отметить, что Сабыржан также является чемпионом мира среди молодёжи (2021).


Чемпионат мира World Boxing по боксу 2025   •   Англия, Ливерпуль   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 01:45   •   закончен
5:0
Кто победит в основное время?
Оралбай

92%

Ничья

1%

Ильяс

7%

Проголосовало 100 человек

Реклама

Живи спортом!