Бой Алимханулы в Астане обернулся скандалом

Французский боксёр конголезского происхождения Анауэль Нгамиссенге (14-1, 9 KO) до сих пор не получил полный гонорар за бой против объединённого чемпиона мира из Казахстана - Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО), передают Vesti.kz со ссылкой на Big Fight Weekend.

Команда французского боксёра заявила о не выплате гонорара за бой в Астане

Компания Go Boxing Management, представляющая интересы Нгамиссенге, заявила об этом в соцсетях 24 августа. В сообщении утверждается, что Нгамиссенге так и не выплатили весь гонорар за поединок против Алимханулы.

Напомним, бой проходил 5 апреля в Астане — на кону стояли пояса WBO и IBF, принадлежавшие казахстанцу. Организацией ивента занималась компания Nomad Promotions совместно с промоутером Алимахнулы — Top Rank. Жанибек нокаутировал соперника в пятом раунде, сохранив титулы чемпиона мира.

"История, которая, несмотря на поражение, могла завершиться благополучно. Но сегодня, спустя 5 месяцев после боя, Ануаэль получил лишь 15 процентов своего гонорара. 5 месяцев я добиваюсь от организатора, чтобы Ануаэль получил причитающееся", — говорится в заявлении Go Boxing Management.

Один из организаторов также пожаловался на отсутствие выплат

Как минимум еще один человек, связанный с турниром, также заявил, что не получил причитающуюся оплату. Тейлор О’Хиггинс, работавший в команде организаторов, 11 июня написал в X, что его задачи включали организацию перелетов, проживания и транспорта для спортсменов и официальных лиц, взаимодействие между командами и штабом турнира, подготовку данных для графики и контроль допуска на бой.

Он отметил, что многократно пытался связаться с главой Nomad Promotions, но не получил ответа. Более того, по его словам, он не один в этой ситуации, и только недавно один из участников главного боя получил часть гонорара.

29 июля один из пользователей X спросил у О’Хиггинса, выплатили ли ему деньги. На следующий день он ответил, что по-прежнему не получил оплату от Nomad Promotions. Как отмечает источник, по состоянию на 6 сентября Нгамиссенге, О’Хиггинс и ряд других участников и сотрудников шоу всё ещё остаются без выплат.

Когда Алимханулы и Нгамиссенге снова выйдут на ринг?

На данный момент этот поединок является последним в карьере Алимханулы. Следующий бой Жанибека по-прежнему не анонсирован.

Нгамиссенге также не появлялся на ринге после поражения казахстанцу. Его возвращение запланировано на 10 октября текущего года. Соперником француза станет 32-летний Хосе Ривас (11-2, 8 KO) из Венесуэлы.

Алимханулы согласился на бой с чемпионом мира за три титула

