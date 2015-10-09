Нокаут и сенсация, или Где Казахстан встретится с Узбекистаном на ЧМ по боксу

Четыре казахстанских боксера прошли в четвертьфинал чемпионата мира 2025 года в Ливерпуле (Англия) и остаются в числе претендентов на медали турнира, а Vesti.kz представляют первых участников решающей стадии соревнований.
Сегодня, 9 сентября, казахстанские боксеры продолжат борьбу на чемпионате мира, а в одной из весовых категорий определятся первые медалисты ЧМ-2025.
Что касается тех, где уже известны участники 1/4 финала, Казахстан ждут две дуэли с Узбекистаном. В категории до 60 килограммов Бейбарыс Жексен будет биться с фаворитом турнира Абдумаликом Халоковым, а тяжеловес Сагындык Тогамбай - с Турабеком Хабибуллаевым.
Из интересных результатов выделим досрочную победу американского тяжеловеса Малачи Джорджа, который во втором раунде нокаутировал Левента Кисса из Венгрии.
В категории до 60 килограммов был зафиксирован результат RSC (поединок остановил рефери): канадец Джошуа Офори за 77 секунды добился победы над Нурадином Рустамбеком уулу из Кыргызстана.
Главной неожиданностью дня стал вылет первого сеянного в супертяжеловесе - Диего Ленци из Италии проиграл Нарендеру из Индии и завершил борьбу за медали. Покинули ЧМ-2025 и еще два сеянных - Жоэль Рамос да Сильва (Бразилия, 3) и Никита Путилов (Германия, 4).
Первые участники 1/4 финала чемпионата мира по боксу
До 60 килограммов
Абдумалик Халоков (Узбекистан, 1) - Бейбарыс Жексен (Казахстан);
Шунсуке Китамото (Япония, 5) - Гантумур Лундаа (Монголия, 4);
Луис Габриэль де Оливейра (Бразилия, 3) - Павел Брах (Польша, 6);
Радослав Росенов (Болгария) - Уильям Хьюитт (Англия).
До 70 килограммов
Зейяд Ишаиш (Иордания, 1) - Шавкатжон Болтаев (Узбекистан);
Севонрет Оказава (Япония, 5) - Ихтияр Нишонов (Кыргызстан);
Торехан Сабырхан (Казахстан) - Макан Траоре (Франция, 6);
Бямба-Эрдэнэ Отгонбаатар (Монголия, 7) - Одел Камара (Англия, 2).
До 75 килограммов
Рами Киван (Болгария, 1) - Алан Джеймс Перри (Шотландия);
Джошуа Уильям Офори (Канада) - Михал Ярлински (Польша, 4);
Фазлиддин Эркинбоев (Узбекистан, 3) - Хамза Шрири (Бельгия);
Саиджамшид Жафаров (Азербайджан) - Павло Илюша (Украина).
До 90 килограммов
Лорен Берто Альфонсо Домингес (Азербайджан, 1) - Эмра Яшар (Турция);
Малачи Джордж (США) - Исаис Сантос Рибейро Фило (Бразилия, 4);
Сагындык Тогамбай (Казахстан) - Турабек Хабибуллаев (Узбекистан);
Адам Тутак (Польша) - Энмануэль Рейес Пла (Испания, 2).
Свыше 90 килограммов
Нарендер (Индия) - Данабек Байконыс (Китай);
Омар Шиха (Норвегия) - Жахонгир Зокиров (Узбекистан);
Дамар Томас (Англия) - Хулио Сезар ла Крус (Куба);
Лука Пратлячич (Хорватия) - Айбек Оралбай (Казахстан, 2).
Первая битва за медаль. Прямая трансляция боёв Казахстана на ЧМ-2025 по боксу
Добавим, что полуфинальные поединки пройдут 12 и 13 сентября. На 13-е число намечены некоторые финальные бои, а завершится чемпионат мира 14 сентября.
Венгрия
Португалия
Реклама