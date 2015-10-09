Нокаут и сенсация, или Где Казахстан встретится с Узбекистаном на ЧМ по боксу

Четыре казахстанских боксера прошли в четвертьфинал чемпионата мира 2025 года в Ливерпуле (Англия) и остаются в числе претендентов на медали турнира, а Vesti.kz представляют первых участников решающей стадии соревнований.

Сегодня, 9 сентября, казахстанские боксеры продолжат борьбу на чемпионате мира, а в одной из весовых категорий определятся первые медалисты ЧМ-2025.

Что касается тех, где уже известны участники 1/4 финала, Казахстан ждут две дуэли с Узбекистаном. В категории до 60 килограммов Бейбарыс Жексен будет биться с фаворитом турнира Абдумаликом Халоковым, а тяжеловес Сагындык Тогамбай - с Турабеком Хабибуллаевым.

Из интересных результатов выделим досрочную победу американского тяжеловеса Малачи Джорджа, который во втором раунде нокаутировал Левента Кисса из Венгрии.

В категории до 60 килограммов был зафиксирован результат RSC (поединок остановил рефери): канадец Джошуа Офори за 77 секунды добился победы над Нурадином Рустамбеком уулу из Кыргызстана.

Главной неожиданностью дня стал вылет первого сеянного в супертяжеловесе - Диего Ленци из Италии проиграл Нарендеру из Индии и завершил борьбу за медали. Покинули ЧМ-2025 и еще два сеянных - Жоэль Рамос да Сильва (Бразилия, 3) и Никита Путилов (Германия, 4).

Первые участники 1/4 финала чемпионата мира по боксу

До 60 килограммов

Абдумалик Халоков (Узбекистан, 1) - Бейбарыс Жексен (Казахстан);

Шунсуке Китамото (Япония, 5) - Гантумур Лундаа (Монголия, 4);

Луис Габриэль де Оливейра (Бразилия, 3) - Павел Брах (Польша, 6);

Радослав Росенов (Болгария) - Уильям Хьюитт (Англия).

До 70 килограммов

Зейяд Ишаиш (Иордания, 1) - Шавкатжон Болтаев (Узбекистан);

Севонрет Оказава (Япония, 5) - Ихтияр Нишонов (Кыргызстан);

Торехан Сабырхан (Казахстан) - Макан Траоре (Франция, 6);

Бямба-Эрдэнэ Отгонбаатар (Монголия, 7) - Одел Камара (Англия, 2).

До 75 килограммов

Рами Киван (Болгария, 1) - Алан Джеймс Перри (Шотландия);

Джошуа Уильям Офори (Канада) - Михал Ярлински (Польша, 4);

Фазлиддин Эркинбоев (Узбекистан, 3) - Хамза Шрири (Бельгия);

Саиджамшид Жафаров (Азербайджан) - Павло Илюша (Украина).

До 90 килограммов

Лорен Берто Альфонсо Домингес (Азербайджан, 1) - Эмра Яшар (Турция);

Малачи Джордж (США) - Исаис Сантос Рибейро Фило (Бразилия, 4);

Сагындык Тогамбай (Казахстан) - Турабек Хабибуллаев (Узбекистан);

Адам Тутак (Польша) - Энмануэль Рейес Пла (Испания, 2).

Свыше 90 килограммов

Нарендер (Индия) - Данабек Байконыс (Китай);

Омар Шиха (Норвегия) - Жахонгир Зокиров (Узбекистан);

Дамар Томас (Англия) - Хулио Сезар ла Крус (Куба);

Лука Пратлячич (Хорватия) - Айбек Оралбай (Казахстан, 2).

Первая битва за медаль. Прямая трансляция боёв Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

Добавим, что полуфинальные поединки пройдут 12 и 13 сентября. На 13-е число намечены некоторые финальные бои, а завершится чемпионат мира 14 сентября.