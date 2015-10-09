Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 17:53
 

Казахстан учинил разгром и подерется с Узбекистаном за медаль ЧМ-2025 по боксу

  Комментарии (1)

Поделиться
Казахстан учинил разгром и подерется с Узбекистаном за медаль ЧМ-2025 по боксу ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанка Виктория Графеева вышла в 1/4 финала на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться
1

Казахстанка Виктория Графеева вышла в 1/4 финала на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весе до 60 килограммов она встречалась с англичанкой Люси Кингс-Уитли.

Поединок завершился победой Графеевой единогласным решением судей - 4:1, 5:0, 5:0 в трех раундах.

Таким образом, в 1/4 финала Графеева встретится с соперницей из Узбекистана Ситорой Турдибековой, которая в 1/8 финала одолела итальянку Ребекку Николи.

Выход в полуфинал гарантирует победительнице четвертьфинальной дуэли как минимум бронзовую медаль соревнований.

Напомним, Графеева на этом чемпионате мира стартовала с 1/16 финала, одолев спортсменку из Косово Доньету Садику.

Отметим, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14-го числа.

Чемпионат мира World Boxing по боксу 2025   •   Англия, Ливерпуль   •   1/8 финала, мужчины
10 сентября 00:15   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Ташкенбай
Ничья
Эшиш
Проголосовало 26 человек

Реклама

Живи спортом!