Казахстан учинил разгром и подерется с Узбекистаном за медаль ЧМ-2025 по боксу

Казахстанка Виктория Графеева вышла в 1/4 финала на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весе до 60 килограммов она встречалась с англичанкой Люси Кингс-Уитли.

Поединок завершился победой Графеевой единогласным решением судей - 4:1, 5:0, 5:0 в трех раундах.

Таким образом, в 1/4 финала Графеева встретится с соперницей из Узбекистана Ситорой Турдибековой, которая в 1/8 финала одолела итальянку Ребекку Николи.

Выход в полуфинал гарантирует победительнице четвертьфинальной дуэли как минимум бронзовую медаль соревнований.

Напомним, Графеева на этом чемпионате мира стартовала с 1/16 финала, одолев спортсменку из Косово Доньету Садику.

Отметим, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14-го числа.