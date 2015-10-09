Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Чемпионка мира из Казахстана с разгрома начала ЧМ-2025 по боксу

©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанка Алуа Балкибекова вышла в 1/4 финала на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В своем первом бою на мировом первенстве, в рамках 1/8 финала в весовой категории до 51 килограмма она встречалась с Гаюн Мун из Южной Кореи.

Все три раунда Балкибекова забрала единоличным решением судей. А во второй трехминутке соперница казахстанки побывала в нокдауне.

Алуа Балкибекова дважды становилась чемпионкой Азии (2021 и 2022 годы), а также завоевывала медали мировых первенств: серебро в 2022 году, бронзу в 2023 году и золото в 2025-м.

Отметим, что сегодня, 9 сентября на ринг выйдут еще восемь казахстанцев - три в рамках дневной сессии и пять - в вечерней.

Напомним, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир продлится с 4 по 14 сентября.

Чемпионат мира World Boxing по боксу 2025   •   Англия, Ливерпуль   •   1/8 финала, женщины
Сегодня 22:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Кызайбай
Ничья
Селецки
Проголосовало 34 человек

