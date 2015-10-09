Казахстан поспорит с Узбекистаном за медаль ЧМ-2025 по боксу

На чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Англия) состоится дуэль Казахстан - Узбекистан, сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала в весе до 90 килограммов казахстанский боксер Сагындык Тогамбай встретится с соперником из Узбекистана Турабеком Хабибулаевым.

В 1/8 финала Тогамбай победил Джека Майкла Марли из Ирландии.

Что касается Хабибулаева, то в 1/8 финала он разгромно одолел грека Вагкана Нанитзанианни.

Бой Тогамбая с боксером из Узбекистана пройдет 10 сентября. Победитель этой пары выйдет в 1/2 финала и как минимум, гарантирует себе бронзу соревнований.

Напомним, на старте соревнований в 1/16 финала Тогамбай встречался с англичанином Айзеком Око и одержал победу.

Отметим, что это первый чемпионат мира под эгидой новой организации World Boxing. Мировое первенство продлится до 14 сентября.