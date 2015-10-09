Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 01:43
 

Камбэк принёс Казахстану первую победу на ЧМ по боксу

  Комментарии (1)

Поделиться
Камбэк принёс Казахстану первую победу на ЧМ по боксу ©Olympic.kz

Казахстанский боксёр Сагындык Тогамбай выиграл свой первый поединок на чемпионате мира-2025, который проходит в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться
1

Казахстанский боксёр Сагындык Тогамбай выиграл свой первый поединок на чемпионате мира-2025, который проходит в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

Продолжение
Прямая трансляция второго дня боев Казахстана на ЧМ-2025 по боксу
Сегодня 07:19  
Громкой сенсацией обернулся старт Германии в отборе на ЧМ-2026
Сегодня 08:50  
Месси оформил дубль и помог Аргентине победить в отборе на ЧМ-2026
Сегодня 09:10  
Российского боксера избили и отправили в нокаут в титульном поединке
Сегодня 10:26  

В весовой категории до 90 килограммов Тогамбай встретился с англичанином Айзеком Око и одержал волевую победу. Первый раунд Сагындык проиграл 1:4, но забрал последующие два - 3:2 и 5:0.

Сам Сагындык является чемпионом Азии по боксу (2024), бронзовым призёром Летних Азиатских игр (2022) и чемпионата Азии (2022).

Ранее на турнире состоялась первая битва Казахстан — Узбекистан, которая завершилась нокдауном и разгромом.

Этот чемпионат мира стал первым, проводимым под эгидой новой организации World Boxing.

Следить за боями казахстанских боксёров и ходом турнира можно по этой ссылке.

Чемпионат мира продлится с 4 по 14 сентября.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Бельгия   •   Групповой этап, мужчины
7 сентября 23:45   •   не начат
Бельгия
Бельгия
- : -
Казахстан
Казахстан
Кто победит в основное время?
Бельгия
Ничья
Казахстан
Проголосовало 62 человек

Реклама

Живи спортом!