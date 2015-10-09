Камбэк принёс Казахстану первую победу на ЧМ по боксу

Казахстанский боксёр Сагындык Тогамбай выиграл свой первый поединок на чемпионате мира-2025, который проходит в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 90 килограммов Тогамбай встретился с англичанином Айзеком Око и одержал волевую победу. Первый раунд Сагындык проиграл 1:4, но забрал последующие два - 3:2 и 5:0.

Сам Сагындык является чемпионом Азии по боксу (2024), бронзовым призёром Летних Азиатских игр (2022) и чемпионата Азии (2022).

Ранее на турнире состоялась первая битва Казахстан — Узбекистан, которая завершилась нокдауном и разгромом.

Этот чемпионат мира стал первым, проводимым под эгидой новой организации World Boxing.

Следить за боями казахстанских боксёров и ходом турнира можно по этой ссылке.

Чемпионат мира продлится с 4 по 14 сентября.