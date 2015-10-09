Месси оформил дубль и помог Аргентине победить в отборе на ЧМ-2026

Сборная Аргентины уверенно завершила отборочный цикл чемпионата мира-2026, разгромив Венесуэлу со счётом 3:0, сообщают Vesti.kz.
Матч 17-го тура квалификации в зоне КОНМЕНБОЛ состоялся в Буэнос-Айресе.
Главной звездой встречи снова стал Лионель Месси - капитан действующих чемпионов мира оформил дубль, отличившись на 39-й и 76-й минутах. Точку в матче поставил Лаутаро Мартинес, забив третий гол на 80-й минуте.
Благодаря этой победе Аргентина гарантировала себе итоговое первое место в южноамериканской отборочной группе и досрочно пробилась на ЧМ-2026. Венесуэла идет на промежуточном седьмом месте претендует на то, чтобы сыграть в стыках.
Напомним, что на предстоящем чемпионате мира, который пройдет летом 2026 года впервые сыграют 48 команд. Кроме того, турнир впервые состоится сразу в трёх странах: США, Мексике и Канаде.
#SelecciónMayor ¡#Argentina está clasificada al Mundial 2026! 🏆🌎— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 25, 2025
🧮 Los números abrazan nuestro desempeño y ya tenemos plaza asegurada para la máxima cita 🔝
📰 Todos los detalles: https://t.co/T4bCCjh7cR pic.twitter.com/Ep6WhR6q99
