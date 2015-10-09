Российского боксера избили и отправили в нокаут в титульном поединке

В Монреале (Канада) прошёл элиминатор IBF в суперсреднем весе. Кубинец Ослейс Иглесиас (15-0, 14 КО) уверенно победил россиянина Владимира Шишкина (16-3, 10 КО), защитив титул IBO, сообщают Vesti.kz.
Иглесиас с первых раундов доминировал, действуя агрессивно и пробивая защиту соперника. Шишкин выглядел пассивным и много пропускал.
В восьмом раунде бой превратился в одностороннее избиение, после чего рефери остановил поединок, зафиксировав победу кубинца техническим нокаутом.
🚨IGLESIAS STOPS SHISHKIN— Tokkerū (@ATokkers5) September 5, 2025
Osleys Iglesias dominates and stops Vladimir Shishkin, scoring an 8th Round TKO win in Montreal to become the IBF Mandatory Challenger for Super Middleweight King Saul 'Canelo' Alvarez pic.twitter.com/kM9JaTQAlT
