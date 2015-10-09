Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Кәсіпқой бокс
Сегодня 10:26
 

Российского боксера избили и отправили в нокаут в титульном поединке

  Комментарии

Российского боксера избили и отправили в нокаут в титульном поединке ©depositphotos.com

В Монреале (Канада) прошёл элиминатор IBF в суперсреднем весе. Кубинец Ослейс Иглесиас (15-0, 14 КО) уверенно победил россиянина Владимира Шишкина (16-3, 10 КО), защитив титул IBO, сообщают Vesti.kz.

Иглесиас с первых раундов доминировал, действуя агрессивно и пробивая защиту соперника. Шишкин выглядел пассивным и много пропускал.

В восьмом раунде бой превратился в одностороннее избиение, после чего рефери остановил поединок, зафиксировав победу кубинца техническим нокаутом.

Профессиональный бокс 2025   •   Казахстан, Алматы   •   Вечер бокса 36/1, Алматы (Казахстан), мужчины
Сегодня 19:00   •   идёт
- : -
Кто победит в основное время?
Тураров
Ничья
Канега
Проголосовало 4 человек

