Любительский бокс
Вчера 22:34
 

Разгромом и нокдауном обернулась первая битва Казахстан - Узбекистан на ЧМ по боксу

  Комментарии (3)

Разгромом и нокдауном обернулась первая битва Казахстан - Узбекистан на ЧМ по боксу ©КФБ

Представительница женской сборной Казахстана по боксу Элина Базарова проиграла на старте чемпионата мира-2025 в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В первом бою в весовой категории до 54 килограммов казахстанка уступила Нигине Уктамовой из Узбекистана - 0:5. В третьем раунде Базаровой был отсчитан нокдаун.

Этот турнир стал первым чемпионатом мира под эгидой новой организации World Boxing.

Отметим, что в ночь на 5 сентября в мужской сетке от Казахстана выступит Сагындык Тогамбай (до 90 килограммов). Противостоять ему будет хозяин ринга Айзек Око.

За всеми боями казахстанцев и ходом турнира можно следить по этой ссылке.

С первыми соперниками наших боксёров можно ознакомиться здесь.

Чемпионат мира в Ливерпуле продлится с 4 по 14 сентября.

Прямая трансляция боев Казахстана в первый день ЧМ-2025 по боксу

