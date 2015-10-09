Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Вчера 22:48
 

Казахстан оформил разгром на ЧМ-2025 по боксу

  Комментарии (3)

Казахстан оформил разгром на ЧМ-2025 по боксу ©instagram.com/boxingkazakhstan/

Казахстанка Аида Абикеева вышла в 1/4 финала на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весе до 65 килограммов казахстанка встречалась с Сук Ён Кан из Южной Кореи.

Первый раунд поединка остался за казахстанкой единогласным решением судей. Второй раунд завершился с таким же исходом. Заключительный раунд также остался за Абикеевой, а поединок завершился ее победой единогласным решением судей.

Напомним, в 1/16 финала Абикеева одолела Луцу Хамори из Венгрии.

Отметим, что это первый чемпионат мира под эгидой новой организации World Boxing. Мировое первенство продлится до 14 сентября.

