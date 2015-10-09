Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Әуесқой бокс
Сегодня 16:56
 

Казахстан сотворил ещё один победный камбэк на ЧМ по боксу

  Комментарии (3)

Поделиться
Казахстан сотворил ещё один победный камбэк на ЧМ по боксу ©instagram.com/boxingkazakhstan

Представительница женской сборной Казахстана по боксу Аида Абикеева стартовала с победы на чемпионате мира-2025, проходящем в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

Поделиться
3

Представительница женской сборной Казахстана по боксу Аида Абикеева стартовала с победы на чемпионате мира-2025, проходящем в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В первом поединке в весовой категории до 65 килограммов Абикеева встретилась с Лукой Хамори из Венгрии и выиграла по очкам. Первый раунд Аида проиграла 0:5, но последующие два остались за ней - 5:0 и 5:0.


Сегодня от Казахстана также выступила Карина Ибрагимова (до 57 килограммов) и победила Панайоту Кузилу из Греции.

Ранее камбэк в мужской сетке принёс Казахстану первую победу на ЧМ по боксу.

Этот турнир впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing.

Следить за боями казахстанских боксёров и ходом турнира можно по этой ссылке.

Чемпионат мира продлится с 4 по 14 сентября.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Турция   •   Групповой этап, мужчины
7 сентября 23:45   •   не начат
Турция
Турция
- : -
Испания
Испания
Кто победит в основное время?
Турция
Ничья
Испания
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!