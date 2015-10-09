Неожиданным исходом обернулся бой Жанкоша Турарова в Алматы

Казахстанский профи Жанкош Тураров (29-0, 20 КО) отметился неоднозначной победой на вечере бокса в Алматы, передают Vesti.kz.

В бою первого полусреднего веса он встречался против филиппинца Али Канеги (12-3-1, 8 КО). Поединок был рассчитан на десять раундов и мог завершиться в стартовом отрезке, когда Тураров потряс своего оппонента. Однако Жанкош не стал форсировать события, и к удивлению болельщиков растянул встречу аж до десятого раунда, выиграв лишь судейским решением. При этом в заключительном раунде Канега с трудом достоял до финального гонга.

Очевидно, что Тураров намеренно растянул бой на всю дистанцию, несмотря на ожидания фанатов увидеть привычный нокаут.

Как бы то ни было, Тураров по-прежнему остаётся непобеждённым, записав на свой счёт 29-ю победу в карьере. Канега потерпел третье поражение при 12 победах и одной ничьей.

Напомним, что в других боях ивента казахстанец Фарух Тохтасынов (3-0, 2 КО) за два раунда выиграл бой у представителя Узбекистана, а Балауса Муздиман (9-0, 7 КО) финишировала свою соперницу в четвёртом раунде.

Главным событием вечера станет поединок во втором среднем весе между казахстанцем Али Ахмедовым (23-2, 17 КО) и Джозефом Майгвисием из Танзании (14-4, 10 КО).

