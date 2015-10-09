Боксёр из Казахстана выиграл бой у узбекистанца в профи за два раунда

Казахстанский боксёр Фарух Тохтасынов (3-0, 2 КО) одержал досрочную победу на вечере бокса в Алматы, передают Vesti.kz.

Его соперником стал узбекистанец Шохрух Ашуров (3-16-1, 1 КО). Бой в среднем весе был рассчитан на шесть раундов, однако после второго Ашуров отказался его продолжать, и Тохтасынову засчитали победу техническим нокаутом.

Для казахстанца это третья победа в профессиональной карьере и вторая досрочная. Ашуров, в свою очередь, потерпел 16-е поражение при трёх победах и одной ничьей.

Отметим, что Тохтасынов привлекается в любителях в сборную Казахстана по боксу.

Главным событием вечера станет поединок во втором среднем весе между казахстанцем Али Ахмедовым (23-2, 17 КО) и Джозефом Майгвисием из Танзании (14-4, 10 КО).