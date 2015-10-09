Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Вчера 23:18
 

Судьи решили судьбу боя Али Ахмедова на вечере бокса в Алматы

  Комментарии (3)

Поделиться
Судьи решили судьбу боя Али Ахмедова на вечере бокса в Алматы ©Кадр из видео

В Алматы прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок во втором среднем весе между казахстанцем Али Ахмедовым (24-2, 17 КО) и Джозефом Майгвисией из Танзании (14-5, 10 КО), передают Vesti.kz.

Поделиться
3

В Алматы прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок во втором среднем весе между казахстанцем Али Ахмедовым (24-2, 17 КО) и Джозефом Майгвисией из Танзании (14-5, 10 КО), передают Vesti.kz.

Бой продлился все десять раундов и завершился победой Ахмедова судейским решением.

Для Ахмедова это 24-я победа в профи при двух поражениях. Майгвисия потерпел пятое поражение, имея на своём счету 14 побед.




Отметим, что в карде состоялся бой другого казахстанца Жанкоша Турарова (29-0, 20 КО), который завершился неожиданным исходом. Фарух Тохтасынов (3-0, 2 КО), выступающий за сборную Казахстана на любительском уровне, одержал досрочную победу. А Балауса Муздиман оформила седьмой нокаут в карьере.

Быстрый нокаут решил судьбу боя казахстанца на вечере бокса в Алматы

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Бельгия, Брюссель   •   Групповой этап, мужчины
7 сентября 23:45   •   не начат
Бельгия
Бельгия
- : -
Казахстан
Казахстан
Кто победит в основное время?
Бельгия
Ничья
Казахстан
Проголосовало 127 человек

Реклама

Живи спортом!