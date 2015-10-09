Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Разгром состоялся в бою Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанская боксерша Карина Ибрагимова с победы стартовала на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 57 килограммов она встречалась с Панайоту Кузилу из Греции.

Все три раунда сложились в пользу казахстанки единогласным решением судей - 10:9, 10:9, 10:9.

В следующей стадии Ибрагимова сразится с лучшей в паре Бибиана Ловасова (Словакия) - Элис Глинн (Англия).

Напомним, Ибрагимова является чемпионкой Азии (2023), а также двукратной обладательницей бронзы чемпионата мира (2018 и 2022). На мировом первенстве 2023 года она завоевала серебро. Кроме того, казахстанка брала серебро на Летней Азиаде 2022 года.

Кузилу является чемпионкой Европы 2023 года среди молодежи.

Добавим, что сегодня на ринг в Ливерпуле от Казахстана выйдет Аида Абикеева, которая в 1/16 финала в весе до 65 килограммов сразится с Луцой Хамори из Венгрии. Ее бой пройдет в рамках дневной сессии.

Напомним, накануне Сагындык Тогамбай (90 кг) сотворил камбэк с хозяином ринга Айзеком Око, а Элина Базарова (54 кг) разгромно уступила Нигине Уктамовой из Узбекистана.

Этот турнир впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Соревнования завершатся 14 сентября.

Чемпионат мира World Boxing по боксу 2025   •   Англия, Ливерпуль   •   1/16 финала, женщины
Сегодня 16:38   •   закончен
5:0
