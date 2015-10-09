Алимханулы анонсировал следующий бой. Подробности

Объединённый чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO, казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы (17–0, 12 КО) анонсировал следующий поединок, передают Vesti.kz.

На официальной странице команды спортсмена в соцсетях появилось короткое, но интригующее заявление о новом бое:

"Почти решилось. В течение двух-трёх дней контракт будет готов. Наверное, объявим на этой неделе. Ждем, что будет громкая новость. Скоро".

В последний раз казахстанец выходил на ринг в апреле текущего года в Астане. Тогда он успешно защитил свои титулы в бою против французского боксёра конголезского прохождения Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 KO), которого отправил в нокаут уже в пятом раунде.

Скриншот: instagram.com/janibek_qazaqstyle