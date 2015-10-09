Казах из зала Канело сделал заявление перед боем с чемпионом WBC

Казахстанский боксёр второго среднего веса Бек Нурмаганбет (14-0, 12 КО) поделился ожиданиями перед поединком против чемпиона WBC американца Стивена Самптера (11-1-1, 9 КО), передают Vesti.kz.

"Это будет один из лучших соперников, с которыми я когда-либо встречался. После этого боя, я думаю, смогу понять, на каком этапе своей карьеры я нахожусь. Для меня это очень большая возможность показать результат", — цитирует слова Нурмаганбета The Ring.

— "В этом весе много сильных бойцов. Конечно, я хочу встречаться с лучшими, но решение принимаю не я. У меня есть команда, тренеры и промоутеры, и именно они укажут мне правильное направление.

Я двигаюсь в правильную сторону, к большим боям. Я готов к этому поединку. Никто не знает точных сроков, всё зависит от многих факторов, включая предстоящий бой. Чтобы выйти на титульные поединки, потребуется время", — добавил казахстанец.

В мае Хесус Сампер провёл бой в Машантакете (Коннектикут, США), где встретился с колумбийцем Ханером Гонсалесом (24-8-1, 20 КО) и одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде. Этот успех принёс ему вакантный титул WBC USA Silver.

Что касается Нурмаганбета, то в апреле в Филадельфии (Пенсильвания, США) он нокаутировал в первом раунде костариканца Энкарнасьона Диаса (20-6, 11 КО). После этого казахстанец планировал вернуться на ринг в мае и июле, однако оба боя были отменены.

Напомним, Нурмаганбет входит в тренировочный лагерь абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Канело Альвареса (63-2-2, 39 КО) и регулярно выступает в роли его спарринг-партнёра.

Отметим, бой состоится завтра, 10 сентября в Лас-Вегасе (США). Поединок пройдйт в лимите второго среднего веса и рассчитан на десять раундов.

WBC принял решение по казаху из зала Канело после нокаута в первом раунде