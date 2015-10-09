Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 01:18
 

Казахстан остановили в первом бою на ЧМ-2025 по боксу

  Комментарии

Поделиться
Казахстан остановили в первом бою на ЧМ-2025 по боксу ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанец Сабыржан Аккалыков не сумел выйти в 1/4 финала на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанец Сабыржан Аккалыков не сумел выйти в 1/4 финала на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 75 килограммов он встречался с украинским боксером Павлом Иллюшей.

Первый раунд оказался в пользу украинца раздельным решением судей - 3:2. Во втором раунде также было зафиксировано преимущество украинца, но уже - 4:1.

Лишь в заключительном раунде Аккалыков оказался слиьнее - 3:2. Но, по итогам боя Иллюша вышел победителем раздельным решением судей - 3:2.

Напомним, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир продлится с 4 по 14 сентября.

Чемпионат мира World Boxing по боксу 2025   •   Англия, Ливерпуль   •   1/8 финала, мужчины
10 сентября 01:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Зейнуллинов
Ничья
Могалзай
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!