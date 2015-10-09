Казахстан остановили в первом бою на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанец Сабыржан Аккалыков не сумел выйти в 1/4 финала на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 75 килограммов он встречался с украинским боксером Павлом Иллюшей.

Первый раунд оказался в пользу украинца раздельным решением судей - 3:2. Во втором раунде также было зафиксировано преимущество украинца, но уже - 4:1.

Лишь в заключительном раунде Аккалыков оказался слиьнее - 3:2. Но, по итогам боя Иллюша вышел победителем раздельным решением судей - 3:2.

Напомним, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир продлится с 4 по 14 сентября.