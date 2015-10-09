Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Вчера 23:24
 

Олимпийский чемпион из Узбекистана ждет казахстанца в бою за медаль ЧМ-2025 по боксу

  Комментарии

Олимпийский чемпион из Узбекистана ждет казахстанца в бою за медаль ЧМ-2025 по боксу ©Boxing Uzbekistan

Боксер из Узбекистана Абдумалик Халоков вышел в 1/4 финала на чемпионате мира в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весе до 60 килограммов он встречался с итальянцем Джузеппе Канонико и выиграл единогласным решением судей - 5:0.

В четвертьфинале, который пройдет 10 сентября он может встретится с казахстанцем Бейбарысом Жексеном, который ведет бой с Сачином из Индии.

Отметим, что победитель четвертьфинала как минимум удостоится бронзы мирового первенства.

Халоков - один из самых титулованных боксеров Узбекистана. Он является чемпионом Олимпийских игр-2024, победителем Летних Азиатских игр-2023, а также чемпионом мира-2023 и чемпионом Азии-2022.

Чемпионат мира World Boxing по боксу 2025   •   Англия, Ливерпуль   •   1/8 финала, женщины
Сегодня 22:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Кызайбай
Ничья
Селецки
Проголосовало 9 человек

