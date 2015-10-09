Тяжеловес из Казахстана устроил зарубу и вырвал победу на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксёр Сагындык Тогамбай выиграл второй поединок на чемпионате мира-2025, который проходит в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 90 килограммов он встречался с Джеком Майклом Марли из Ирландии.

Первый раунд остался за казахстанцем - 4:1. Во втором, судьи также отдали преимущество ему - 3:2. Третий раунд остался за ирландцем - 3:2, а итогом боя стала победа Тогамбая большинством судейских голосов - 4:1.

Напомним, на старте соревнований в 1/16 финала Тогамбай встречался с англичанином Айзеком Око и одержал победу.

Отметим, что это первый чемпионат мира под эгидой новой организации World Boxing. Мировое первенство продлится до 14 сентября.