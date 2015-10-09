Главный тренер Аргентины намекнул на будущее Месси в сборной

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о перспективах участия Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

В ночь на 5 сентября 38-летний капитан оформил дубль в отборочном матче против Венесуэлы (3:0). В СМИ ранее сообщалось, что эта встреча может стать для Месси последней домашней игрой за национальную команду.

"Я не могу сказать, какой процент игроков нынешнего состава [поедет на ЧМ], потому что сам еще не знаю наверняка. Многое может произойти за это время. У нас есть костяк, все это знают. Как только нам скажут, сколько игроков можно вызвать на чемпионат мира, мы примем решение. Что касается Лео, я не говорил с ним о чемпионате мира. Я знаю, что он спокойно проведет это время, и что он этого заслуживает. Мы должны оставить его в покое", - цитирует Скалони Ole.

Ранее 38-летний форвард отметил, что матч в Буэнос-Айресе станет для него последним домашним в рамках отбора.

Аргентина уже гарантировала себе первое место в южноамериканской группе и путёвку на чемпионат мира-2026.

