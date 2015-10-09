Первая медаль на ЧМ по боксу, или Как выступает Казахстан в Ливерпуле

На чемпионате мира по боксу 2025 года в Ливерпуле (Англия) определились первые четвертьфиналисты турнира - от Казахстана в топ-8 в своих весовых категориях пробились три представителя. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.
Сегодня, 8 сентября, в Ливерпуле запланированы бои 1/8 финала, но в некоторых весовых категориях уже известны четвертьфиналисты.
Первой медалисткой от Казахстана может стать Наталья Богданова, если победит Сему Чалышкан из Турции в 1/4 финала.
Первые участники 1/4 финала ЧМ-2025 по боксу
До 57 килограммов (дата боя - 10 сентября):
Юлия Шеремета (Польша) - Карина Ибрагимова (Казахстан);
Валерия Арболеда Мендоса (Колумбия) - Габриэла Мария Вирхейм (Нидерланды);
Каролина Алкала Сеговия (Венесуэла) - У Ши И (Китайский Тайбэй);
Хуморабону Мамажонова (Узбекистан) - Жасмин (Индия).
До 70 килограммов (9 сентября):
Лекейша Перголити (Австралия) - Лиза Эдель O'Рурк (Ирландия);
Азиза Зокирова (Узбекистан) - Леони Мюллер (Германия);
Шантель Рейд (Англия) - Чжан Мэн (Китай);
Сема Чалышкан (Турция) - Наталья Богданова (Казахстан).
До 75 килограммов (10 сентября):
Бурса Исильдар (Турция) - Мэри-Кейт Смит (Англия);
Наоми Грэм (США) - Эмма Гринтри (Австралия) ;
Вивиан дос Сантос Перейра (Бразилия) - Ван Лина (Китай);
Ифе Мари О’Рурк (Ирландия) - Суннива Хуфстад (Норвегия).
Свыше 80 килограммов (10 сентября):
Нупур (Индия) - Олтиной Сотимбоева (Узбекистан);
Сейма Душташ (Индия) - Нуф Алиюсеф (Саудовская Аравия);
Жан Юлиан (Китай) - Агата Качмарска (Польша);
Селин Даниэл Ли-Ло (Новая Зеландия) - Елдана Талипова (Казахстан).
К пятому дню ЧМ по боксу у Казахстана две потери: в стартовом поединке уступила Элина Базарова (до 54 килограммов), а затем турнир досрочно покинула Надежда Рябец (до 75 килограммов).
Кто от Казахстана претендует на медали ЧМ по боксу?
Сегодня, 8 сентября, на ринг выйдут сразу семь боксеров из Казахстана, а оставшиеся поборются за выход в 1/4 финала завтра, 9 сентября.
Кто выйдет на ринг 8 сентября?
- Аида Абикеева (до 65 килограммов)
- Гульсая Ержан (до 80 килограммов)
- Бейбарыс Жексен (до 60 килограммов)
- Торехан Сабырхан (до 70 килограммов)
- Сабыржан Аккалыков (до 75 килограммов)
- Сагындык Тогамбай (до 90 килограммов)
- Айбек Оралбай (свыше 90 килограммов)
Торехан Сабырхан и компания. Прямая трансляция боёв Казахстана на ЧМ-2025 по боксу
Фото: пресс-служба КФБ
Добавим, что полуфинальные поединки пройдут 12 и 13 сентября. На 13-е число намечены некоторые финальные бои, а завершится чемпионат мира 14 сентября.
