Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 16:00
 

Первая медаль на ЧМ по боксу, или Как выступает Казахстан в Ливерпуле

  Комментарии (2)

Поделиться
Первая медаль на ЧМ по боксу, или Как выступает Казахстан в Ливерпуле ©пресс-служба КФБ. Торехан Сабырхан

На чемпионате мира по боксу 2025 года в Ливерпуле (Англия) определились первые четвертьфиналисты турнира - от Казахстана в топ-8 в своих весовых категориях пробились три представителя. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Поделиться
2

На чемпионате мира по боксу 2025 года в Ливерпуле (Англия) определились первые четвертьфиналисты турнира - от Казахстана в топ-8 в своих весовых категориях пробились три представителя. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Сегодня, 8 сентября, в Ливерпуле запланированы бои 1/8 финала, но в некоторых весовых категориях уже известны четвертьфиналисты.

Первой медалисткой от Казахстана может стать Наталья Богданова, если победит Сему Чалышкан из Турции в 1/4 финала.

Первые участники 1/4 финала ЧМ-2025 по боксу

До 57 килограммов (дата боя - 10 сентября):

Юлия Шеремета (Польша) - Карина Ибрагимова (Казахстан);

Валерия Арболеда Мендоса (Колумбия) - Габриэла Мария Вирхейм (Нидерланды);

Каролина Алкала Сеговия (Венесуэла) - У Ши И (Китайский Тайбэй);

Хуморабону Мамажонова (Узбекистан) - Жасмин (Индия).

До 70 килограммов (9 сентября):

Лекейша Перголити (Австралия) - Лиза Эдель O'Рурк (Ирландия);

Азиза Зокирова (Узбекистан) - Леони Мюллер (Германия);

Шантель Рейд (Англия) - Чжан Мэн (Китай);

Сема Чалышкан (Турция) - Наталья Богданова (Казахстан).

До 75 килограммов (10 сентября):

Бурса Исильдар (Турция) - Мэри-Кейт Смит (Англия);

Наоми Грэм (США) - Эмма Гринтри (Австралия) ;

Вивиан дос Сантос Перейра (Бразилия) - Ван Лина (Китай);

Ифе Мари О’Рурк (Ирландия) - Суннива Хуфстад (Норвегия).

Свыше 80 килограммов (10 сентября):

Нупур (Индия) - Олтиной Сотимбоева (Узбекистан);

Сейма Душташ (Индия) - Нуф Алиюсеф (Саудовская Аравия);

Жан Юлиан (Китай) - Агата Качмарска (Польша);

Селин Даниэл Ли-Ло (Новая Зеландия) - Елдана Талипова (Казахстан).

К пятому дню ЧМ по боксу у Казахстана две потери: в стартовом поединке уступила Элина Базарова (до 54 килограммов), а затем турнир досрочно покинула Надежда Рябец (до 75 килограммов).

Кто от Казахстана претендует на медали ЧМ по боксу?

Сегодня, 8 сентября, на ринг выйдут сразу семь боксеров из Казахстана, а оставшиеся поборются за выход в 1/4 финала завтра, 9 сентября.

Кто выйдет на ринг 8 сентября?

  • Аида Абикеева (до 65 килограммов)
  • Гульсая Ержан (до 80 килограммов)
  • Бейбарыс Жексен (до 60 килограммов)
  • Торехан Сабырхан (до 70 килограммов)
  • Сабыржан Аккалыков (до 75 килограммов)
  • Сагындык Тогамбай (до 90 килограммов)
  • Айбек Оралбай (свыше 90 килограммов)

Торехан Сабырхан и компания. Прямая трансляция боёв Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

Фанаты Казахстана на ЧМ по боксуФото: пресс-служба КФБ

Добавим, что полуфинальные поединки пройдут 12 и 13 сентября. На 13-е число намечены некоторые финальные бои, а завершится чемпионат мира 14 сентября.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Франция   •   Групповой этап, мужчины
9 сентября 23:45   •   не начат
Франция
Франция
- : -
Исландия
Исландия
Кто победит в основное время?
Франция
Ничья
Исландия
Проголосовало 140 человек

Реклама

Живи спортом!