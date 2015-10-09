Уникальный боксер из Казахстана на камбэке выиграл второй бой на ЧМ-2025

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан выиграл второй бой на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.
В 1/8 финала в весовой категории до 70 килограммов он встречался с представителем Нидерландов Финном Робертом Босом.
Первый раунд остался за соперником Торехана - 4:1. Впрочем, вторую трехминутку казахстанец забрал с аналогичным решением судей - 4:1.
В заключительном раунде все судьи отдали преимущество казахстанцу.
Отметим, что в 1/16 финала Торехан победил Юсефа Ислама Яиша из Алжира. В этом поединке, он тоже испытал проблемы - 3:2, 1:4 в двух раундах и дважды, отправив соперника в нокдаун в заключительном отрезке боя.
Напомним, Сабырхан - четырехкратный чемпион Азии среди юниоров и юношей, что делает его уникальным спортсменом в истории континентального бокса. В апреле 2025 года он также успешно провел дебютный бой на профессиональном ринге.
Отметим, что это первый чемпионат мира под эгидой новой организации World Boxing. Мировое первенство продлится до 14 сентября.
