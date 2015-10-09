Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Уникальный боксер из Казахстана на камбэке выиграл второй бой на ЧМ-2025

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан выиграл второй бой на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 70 килограммов он встречался с представителем Нидерландов Финном Робертом Босом.

Первый раунд остался за соперником Торехана - 4:1. Впрочем, вторую трехминутку казахстанец забрал с аналогичным решением судей - 4:1.

В заключительном раунде все судьи отдали преимущество казахстанцу.

Отметим, что в 1/16 финала Торехан победил Юсефа Ислама Яиша из Алжира. В этом поединке, он тоже испытал проблемы - 3:2, 1:4 в двух раундах и дважды, отправив соперника в нокдаун в заключительном отрезке боя. 

Напомним, Сабырхан - четырехкратный чемпион Азии среди юниоров и юношей, что делает его уникальным спортсменом в истории континентального бокса. В апреле 2025 года он также успешно провел дебютный бой на профессиональном ринге.

Отметим, что это первый чемпионат мира под эгидой новой организации World Boxing. Мировое первенство продлится до 14 сентября.

Чемпионат мира World Boxing по боксу 2025   •   Англия, Ливерпуль   •   1/8 финала, мужчины
9 сентября 01:45   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Оралбай
Ничья
Ильяс
Проголосовало 92 человек

