Любительский бокс
Вчера 17:49
 

Уникальный боксер из Казахстана сотворил шоу на ЧМ-2025: два нокдауна и победа

  Комментарии (1)

Уникальный боксер из Казахстана сотворил шоу на ЧМ-2025: два нокдауна и победа ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан победил в первом бою на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 70 килограммов он встречался с Юсефом Исламом Яишем из Алжира.

Первый раунд Торехан выиграл раздельным решением судей - 3:2. Во втором отрезке боя уже его соперник оказался убедительнее - 4:1. 

По ходу заключительной трехминутки африканский боксер дважды побывал в нокдауне. Сабырхан уверенно забрал раунд и одержал победу по очкам.

Напомним, Сабырхан - четырехкратный чемпион Азии среди юниоров и юношей, что делает его уникальным спортсменом в истории континентального бокса. В апреле 2025 года он также успешно провел дебютный бой на профессиональном ринге.

Напомним, в рамках вечерней сессии в мужской сетке на ринг выйдет Бейбарыс Жексен (60 кг), у женщин - Виктория Графеева (60 кг) и Надежда Рябец (75 кг). 

Чемпионат мира World Boxing по боксу 2025   •   Англия, Ливерпуль   •   1/8 финала, женщины
Сегодня 22:15   •   не начат
- : -
Живи спортом!