Шавкат Рахмонов узнал топового конкурента в UFC

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (21-4) заявил, что готов вернуться в титульную гонку. По его словам, победы, включая июньский триумф над Хоакином Бакли (21-7), достаточно, чтобы претендовать на бой с победителем грядущего поединка за пояс между Джеком Делла Маддаленой (18-2) и Исламом Махачевым (27-1), сообщают Vesti.kz со ссылкой на MMA Junkie.

"Если Делла Маддалена защитит титул против Ислама, то кто, как не я, должен закрепить его статус чемпиона нового поколения? Ведь ему нужно сразиться с самым громким именем в дивизионе, бывшим бойцом номер один в рейтинге P4P – а это, конечно же, я. Если выиграет Ислам – это будет противостояние "номер один P4P против номера один P4P". Честно говоря, я не переживаю. Я сделал свою работу, показал им то, что они хотели увидеть: "Эй, ты всё ещё тот парень? Ты всё ещё способен противостоять этим ребятам? Ты всё ещё можешь делать своё дело?" И я это доказал", – сказал Усман в совместном подкасте с Генри Сехудо.

Напомним, титульный бой Делла Маддалена – Махачев станет главным событием турнира UFC 322, который пройдёт 15 ноября в легендарном "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Напомним, для боя с Маддаленой Махачев поднялся из лёгкого веса в полусредний. В этой категории третью строчку занимает казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0). Эксперты не исключают, что в случае победы над австралийцем именно Рахмонов может стать следующим соперником россиянина. Последний поединок казахстанец провёл в декабре 2024 года, победив по очкам ирландца Иэна Гэрри (16-1).