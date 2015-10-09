Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Вчера 19:25
 

Испытал проблемы и оформил два нокдауна: видео победы Торехана Сабырхана на ЧМ по боксу

  Комментарии (3)

Испытал проблемы и оформил два нокдауна: видео победы Торехана Сабырхана на ЧМ по боксу ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан вышел в 1/8 финала на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

3

16 финала в весовой категории до 70 килограммов он встречался с Юсефом Исламом Яишем из Алжира.

Первый раунд Торехан выиграл раздельным решением судей - 3:2. Во втором отрезке боя уже его соперник оказался убедительнее - 4:1.

По ходу заключительной трехминутки африканский боксер дважды побывал в нокдауне. Сабырхан уверенно забрал раунд и одержал победу по очкам.

Напомним, Сабырхан - четырехкратный чемпион Азии среди юниоров и юношей, что делает его уникальным спортсменом в истории континентального бокса. В апреле 2025 года он также успешно провел дебютный бой на профессиональном ринге.

Чемпионат мира World Boxing по боксу 2025   •   Англия, Ливерпуль   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 16:00   •   не начат
- : -
