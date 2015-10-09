Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Казахстан сотворил камбэк на чемпионате мира по боксу

Казахстан сотворил камбэк на чемпионате мира по боксу ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанка Гульсая Ержан победила в первом бою на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 80 килограммов у женщин она встречалась с соперницей из Литвы Иветой Лесинските.

Первый раунд завершился в пользу литовской спортсменки раздельным решением судей - 3:2. По итогом второго отрезка уже Гульсая оказалась сильнее - 3:2.

Заключительный раунд казахстанка забрала единогласным решением судей и выиграла бой по очкам.

10 сентября Гульсая встретится с австралийской боксершей Есетой Флинт.

Отметим, что это первый чемпионат мира под эгидой новой организации World Boxing. Мировое первенство продлится до 14 сентября.

