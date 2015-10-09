Торехан Сабырхан и компания. Прямая трансляция боёв Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

Сегодня, 8 сентября, сразу семь казахстанских боксёров проведут свои бои на чемпионате мира-2025 под эгидой World Boxing в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

Дневная сессия (начало в 16:00 по времени Астаны)

5-я пара (ринг А). Женщины, до 80 кг, 1/8 финала. Гульсая Ержан — Ивета Лесинските (Литва)

7-я пара (ринг B). Мужчины, до 70 кг, 1/8 финала. Торехан Сабырхан — Финн Роберт Бос (Нидерланды)

11-я пара (ринг B). Мужчины, до 90 кг, 1/8 финала. Сагындык Тогамбай — Джек Майкл Марли (Ирландия)

Вечерняя сессия (начало в 22:00)

3-я пара (ринг А). Женщины, до 65 кг, 1/8 финала. Аида Абикеева — Сук Ён Кан (Южная Корея)

6-я пара (ринг А). Мужчины, до 60 кг, 1/8 финала. Бейбарыс Жексен — Сачин (Индия)

12-я пара (ринг B). Мужчины, до 75 кг, 1/8 финала. Сабыржан Аккалыков — Павел Иллюша (Украина)

16-я пара (ринг B). Мужчины, свыше 90 кг, 1/8 финала. Айбек Оралбай — Ильяс Мюджахит (Турция)

Все поединки в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция также доступна на официальном сайте телеканала.

Напомним, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир продлится с 4 по 14 сентября.