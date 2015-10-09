Кто ушёл достойнее: Алиев или Черчесов? Сравниваем два провала сборной Казахстана

У двух последних главных тренеров сборной Казахстана - Станислава Черчесова и Али Алиева - есть кое-что общее. Они оба проработали на этом посту по шесть матчей. Корреспондент Vesti.kz сравнил основные показатели при этих специалистах.

Накануне сборная Казахстана была разгромлена в гостях командой Бельгии (0:6). По итогам встречи 44-летний Али Ханалиевич объявил о своей отставке. Таким образом последние три матча квалификации ЧМ-2026 сборная проведёт под руководством другого наставника.

Али Алиев объявил об отставке после 0:6 от Бельгии в отборе ЧМ-2026

Результаты почти одинаковы: всё решает один матч

После шести игр в Лиге наций у Станислава Саламовича было пять поражений и одна ничья с Норвегией. У Алиева в отборе ЧМ-2026 статистика немного лучше - одна победа над Лихтенштейном и пять поражений. С другой стороны, надо учитывать, что при Черчесове сборная не играла с такими командами, как Лихтенштейн.

Средний рейтинг соперников сборной Казахстана при Черчесове - 41-е место по версии ФИФА. А вот команда Алиева играла с соперниками, чей средний рейтинг - 72-е место. Поэтому соперники сборной при Станиславе Саламовиче были сильнее.

Здесь по плюсу каждому тренеру. Алиеву - за чуть более лучшие результаты, Черчесову - за более мощную оппозицию.

Голы, владение, статистика ударов - при Алиеве было ярче

За шесть матчей команды Черчесова и Алиева пропустили по 15 голов. Но если при Станиславе Саламовиче голов не было совсем, то при Али Ханалиевиче было забито четыре мяча. Это уже плюс для казахстанского специалиста.

Если сравнить статистику ожидаемых голов (xG), то в официальных матчах команда Черчесова наигрывала на 0,25 гола за игру, а пропускать должна была по 2,26 гола. При Алиеве казахстанцы наигрывали на 0,86 гола и должны были пропускать по 1,48 гола. В эту статистику не включён июньский товарищеский матч с Беларусью (1:4), так как там статистику xG аналитические порталы не высчитывали. Это ещё один плюс Алиеву.

В среднем, при Черчесове сборная наносила 6,1 удара за матч (1,1 - в створ) и позволяла соперникам 19,6 раза пробить по своим воротам (6,5 - в створ). При Алиеве показатели чуть выровнялись: команда наносила по 11,6 удара (2,6 - в створ) и получала от оппонентов по 15,6 удара (7,1 - в створ). Здесь статистика тоже говорит за казахстанского тренера.

Владели мячом при Алиеве казахстанские футболисты тоже чуть больше - 42 процента при 39 процентах Черчесова. Поэтому очередной плюс в копилку Али Ханалиевичу.

При Алиеве было больше дебютов. Их средний возраст - 23 года

За последние полгода за сборную Казахстана дебютировали восемь футболистов: вратарь Темирлан Анарбеков, полузащитники Дамир Касабулат, Наурызбек Жагоров, Муроджон Халматов и Динмухамед Караман, а также игроки линии атаки Алияр Мухамед, Даурен Жумат и Дастан Сатпаев. Средний возраст дебютантов Алиева - 23 года.

При Черчесове прошлой осенью дебютировали пять футболистов. Среди них защитники Адильбек Жумаханов, Асхат Балтабеков и Улар Жаксыбаев, а также вингеры Жан-Али Пайруз и Галымжан Кенжебек. Дебютантов меньше, и их средний возраст - 25 лет. Эту цифру "сдвинули" дебюты 29-летнего Жаксыбаева и 30-летнего Балтабекова.

В этом компоненте плюс тоже заслуживает Алиев.

Таким образом мы насчитали шесть плюсов при Алиеве и один плюс при Черчесове. С другой стороны, надо понимать, что единственный плюс в сторону Станислава Саламовича - уровень оппозиции - влиял и на остальные пункты. Если у него были сложнее соперники, то, соответственно, против них сложнее было играть в атаку, владеть мячом и забивать.

Главный вывод, в любом случае, один: ни у Станислава Саламовича, ни у Али Ханалиевича не получилось задержаться в сборной Казахстана и достичь хороших результатов. Будем с большим интересом ждать новостей - кто же станет новым главным тренером национальной команды.

