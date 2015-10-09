Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Сегодня 00:22
 

Казахстан понес потерю на чемпионате мира по боксу

  Комментарии (1)

Казахстан понес потерю на чемпионате мира по боксу ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанка Надежда Рябец потерпела поражение на ЧМ-2025 по боксу в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

1

В 1/16 финала в весе до 75 килограммов она встречалась с чемпионкой мира и Азии китаянкой Линой Ван.

Первый период Ван забрала большинством голосов судей - 4:1. Второй отрезок тоже остался за ней - 3:2. Заключительный раунд также остался за китаянкой - 4:1, а по итогам всего боя Ван одержала победу единогласным решением судей. 

Напомним, 6 сентября, на чемпионате мира с победы стартовал Торехан Сабырхан, одолевший алжирца Юсефа Ислама Яиша и Виктория Графеева, победившая боксершу из Косово Доньету Садику.

Сегодня, в ночь с 6 на 7 сентября на ринг выйдет Бейбарыс Жексен (60 кг), который в мужской сетке в 1/16 финала сойдется с Джунмилардо Огайре (Филиппины).

Добавим, этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Мировое первенство началось 4 сентября и завершиться 14-го числа.

Чемпионат мира World Boxing по боксу 2025   •   Англия, Ливерпуль   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 16:00   •   не начат
- : -
Живи спортом!