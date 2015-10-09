Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Разгрома не будет? Назван исход матча Бельгия - Казахстан в отборе ЧМ-2026

Разгрома не будет? Назван исход матча Бельгия - Казахстан в отборе ЧМ-2026 Темирлан Анарбеков/ ©Маржан Куандыкова/Vesti.kz

Сегодня, 7 сентября, сборная Казахстана по футболу проведёт гостевой матч с Бельгией в отборочном турнире чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Брюсселе и начнётся в 23:45 по времени Астаны.

Прямая трансляция матча Бельгия - Казахстан

Эксперты считают, что команде Али Алиева удастся избежать разгрома.

"У Казахстана за плечами поражение в домашней игре от Уэльса. Можно сказать, это был ключевой матч для сборной в плане борьбы за второе место в группе. Несмотря не неудачу, в обороне подопечные Алиева не позволили себе провала. Явно на защиту гости будут уповать и сегодня, по-другому рассчитывать на положительный результат с бельгийцами не стоит, а уж тем более ввязываться с ними в открытую игру. Пока в отборочном турнире Казахстан не позволял себе поражений с разницей более чем в три мяча, не думаем, что сегодня совсем уж без борьбы гости отдадут три очка", - пишет Vseprosport.

Группа J

1. Уэльс – 10 очков (5 матчей)
2. Северная Македония – 8 очков (4 матча)
3. Бельгия – 7 очков (3 матча)
4. Казахстан – 3 очка (4 матча)
5. Лихтенштейн – 0 очков (4 матча)

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Бельгия, Брюссель   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Бельгия
Бельгия
- : -
Казахстан
Казахстан
Кто победит в основное время?
Бельгия
Ничья
Казахстан
Проголосовало 337 человек

