Сборные
Сегодня 07:30
 

Бельгия - Казахстан: прямая трансляция матча отбора ЧМ-2026

  Комментарии

Бельгия - Казахстан: прямая трансляция матча отбора ЧМ-2026 ©Маржан Куандыкова/Vesti.kz

Сегодня, 7 сентября, сборная Казахстана по футболу проведёт матч с Бельгией в рамках 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Брюсселе и начнётся в 23:45 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Статистические факты от ФНК

  • команды провели между собой 6 матчей, по итогам которых преимущество у Бельгии: 4 победы, 2 ничьих;
  • в двух последних матчах против казахстанцев бельгийцы не пропускали;
  • Бельгия одержала над Казахстаном четыре победы подряд;
  • бельгийцы забивали Казахстану минимум два мяча в пяти последних матчах;
  • в двух последних матчах бельгийцы забили десять голов;
  • казахстанцы потерпели три поражения подряд;
  • бельгийцы в отборе набрали семь очков за три матча, казахстанцы – три за четыре.

    • Группа J

    1. Уэльс – 10 очков (5 матчей)
    2. Северная Македония – 8 очков (4 матча)
    3. Бельгия – 7 очков (3 матча)
    4. Казахстан – 3 очка (4 матча)
    5. Лихтенштейн – 0 очков (4 матча)

    Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Бельгия, Брюссель   •   Групповой этап, мужчины
    Сегодня 23:45   •   не начат
    Бельгия
    Бельгия
    - : -
    Казахстан
    Казахстан
    Кто победит в основное время?
    Бельгия
    Ничья
    Казахстан
    Проголосовало 337 человек

