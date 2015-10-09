Капитан сборной Казахстана разгромил призёра чемпионата Европы и завоевал медаль ЧМ-2025

Капитан сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай выступил в четвертьфинальном поединке чемпионата мира-2025, проходящего в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.
В весовой категории свыше 90 килограммов он встретился с хорватом Лукой Пратлячичем. Поединок, рассчитанный на три раунда по три минуты, начался с разгрома в первом отрезке - 5:0 в пользу Оралбая. Вторая трёхминутка с идентичным счётом осталась за казахстанцем.
В третьем раунде Айбек также не оставил шансов сопернику и вышел в полуфинал, гарантировав себе как минимум бронзовую медаль, тогда как хорват покинул турнир.
Айбек Оралбай - двукратный чемпион Азии по боксу (2022, 2024).
Лука Пратлячич - бронзовый призёр чемпионата Европы-2024.
Итоги четвертьфинальных боёв Казахстана на ЧМ-2025 от 10 сентября:
Победили и вышли в полуфинал:
Виктория Графеева — над Ситорой Турдибековой (Узбекистан)
Елдана Талипова — над Селин Даниэль (Новая Зеландия)
Махмуд Сабырхан — над Руи Ямагучи (Япония)
Торехан Сабырхан — над Маканом Траоре (Франция)
Алуа Балкибекова — над И-Сюань Гуо (Китайский Тайбэй)
Аида Абикеева — над Бусеназ Сюрменели (Турция)
Поражения потерпели:
Нурбек Оралбай — от Жавохира Умматалиева (Узбекистан)
Сагындык Тогамбай — от Турабека Хабибуллаева (Узбекистан)
Бибарыс Жексен — от Абдумалика Халокова (Узбекистан)
Карина Ибрагимова — от Юлии Шереметы (Польша)
Гульсая Ержан — от Есеты Флинт (Австралия)
Ертуган Зейнуллинов — от Асадхуже Муйдинхужаева (Узбекистан)
