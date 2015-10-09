Чемпионка мира из Казахстана не оставила шансов сопернице в бою за медаль ЧМ-2025

Казахстанкая боксёрша Алуа Балкибекова пробилась в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В весовой категории до 51 килограмма ей противостояла представительница Китайского Тайбэя И-Сюань Гуо. Уже в первом раунде Балкибекова оформила разгром - 5:0 на записках судей.

Второй раунд с идентичным счётом был записан в пользу казахстанки. В третьем раунде Гуо спас бы только досрочный нокаут, чего не допустила Алуа.

Таким образом, Балкибекова вышла в полуфинал, обеспечив себе бронзовую медаль соревнований.

Алуа Балкибекова дважды становилась чемпионкой Азии (2021 и 2022 годы), а также завоевывала медали мировых первенств: серебро в 2022 году, бронзу в 2023 году и золото в 2025-м.

Сегодня, 10 сентября, казахстанские боксёры провели результативный день на чемпионате мира. Виктория Графеева уверенно победила Ситору Турдибекову из Узбекистана, Елдана Талипова остановила новозеландку Селин Даниэль, а Махмуд Сабырхан взял верх над японцем Руи Ямагучи. Ещё одну победу в актив сборной добавил Торехан Сабырхан, выиграв у француза Макана Траоре.

Не обошлось и без неудач: Нурбек Оралбай уступил Жавохиру Умматалиеву, а Сагындык Тогамбай проиграл Турабеку Хабибуллаеву — оба соперника представляли Узбекистан.

Вечером Казахстан продолжат представлять ещё шесть спортсменов. Их соперники и точное расписание боёв доступны по ссылке.